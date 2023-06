Centomila api all’interno di un muro | il nido da record a Castelnuovo di Porto – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

"assoluto, è il più grandedi api mai stato estratto da mura domestiche". L'etologo e divulgatore scientifico Andrea Lunerti ha condiviso sui social l'intervento per trasferire un gigantescodi api daldi un'abitazione adi, in provincia di Roma. "Vivevano a casa della signora Alessia prosperi da circa 5 anni – ha spiegato – e avevano costruito undavvero spettacolare con favi di oltre 130 centimetri ma la zia di 93 anni non riusciva più a raccogliere la salvia nel suo giardino. Ci sono volute 3 ore di fatica, dolore e determinazione per portarle in salvo come desideravano le tre donne occupanti dello stabile e presto verranno a far loro visita al Rifugio del Lupo".