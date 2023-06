C’è la notizia | sapete dove sarà Aurelio De Laurentiis stasera?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 11 giugno 2023) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato del presidente del NapoliDee di una sua gioia condivisa con la famiglia. Dopo lo Scudetto conquistato con gli azzurri infatti, per la famiglia Desi prospetta un’altra possibile notte magica. Il Bari di proprietà di Luigi Deinfatti al San Nicola si gioca una partita che vale la conquista della Serie A contro il Cagliari dopo l’1-1 dell’andata. Proprio al San Nicolaciuna “reunion” familiare, con il presidente del Napolicheaccanto a suo figlio Luigi presidente del Bari in questa serata molto importante per lui, per la famiglia e potenzialmente anche per il Sud Italia in generale.