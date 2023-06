Catania | investe la moglie e un’amica di lei | che muore | «Ci ha fatto separare»

Indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura distrettuale di. Da quanto si apprende in ambienti investigativi, l'obiettivo di Nasca sarebbe stata proprio l'amica della moglie, Cetty De ...e' stato fermato dalla squadra mobile Piero Maurizio Nasca, il 52enne che ha travolto con l'auto la moglie, Anna Longo, di 56 anni, rimasta ferita, e un'amica della donna, Cettina 'Cetty' De Bormida, ...Quello che in un primissimo momento era sembrato un grave incidente stradale, nella zona industriale di, si è poi rivelato un omicidio. Con un automobilista che ha deliberatamente investito due donne, sua moglie e un'amica, ferendo la prima e uccidendo la seconda, colpevole a suo dire di aver ...

Catania, investe la moglie e l'amica che muore | L'uomo era a processo per violenze TGCOM

