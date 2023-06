Cataleya scompare nel nulla | bimba di 4 anni litiga con gli amichetti poi fa perdere le sue tracce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 giugno 2023) Sono ore di grande angoscia per la sorte diAlvarez, unaperuviana di 4, che ieri pomeriggio è scomparsa. Era nella sua casa di Novoli a Firenze, quando si sono perse le. Le forze dell’ordine e i familiari la stanno cercando disperatamente, setacciando lo stabile e le strade limitrofe, anche con il supporto delle unità cinofile, come riporta Il Messaggero. Si esaminano le immagini delle telecamere di zona per capire se la piccola si sia allontanata dalla palazzina e se sì, se lo ha fatto volontariamente, per proprio conto o in compagnia di qualcuno. L’appello della mamma dellasui social Le ricerche sono serrate ed è grande la preoccupazione da parte della mamma della piccolina che, al momento della scomparsa, si trovava a lavoro e ora, non solo segue passo passo le ...