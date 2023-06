Caro Porro | Giulia e Thiago uccisi | omicidio meno grave senza travaglio?

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 11 giugno 2023)Nicola, ti scrivo questa mail per manifestare la mia perplessità, anzi, posso dire di essere rimasta scioccata davanti alla notizia appresa ieri al telegiornale, in cui si parlava dei progressi nel caso della poveraTramontano, la ragazza uccisa a coltellate insieme al suo bambino in grembo. Ciò che mi ha scioccata è stato sentire che la situazione per il compagno assassino si potrebbe aggravare se venisse provato “che lei era entrata in“, perché in tal caso si tratterebbe di duplice. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè qual è il potere soprannaturale delper far sì che solo grazie a una contrazione uterina si possa parlare di duplicee in caso contrario no? Una semplice contrazione può avere il potere di “trasformare” quell’essere nel ...