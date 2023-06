Carceri | emergenza senza fine | detenuto dà fuoco alla propria cella

(Di domenica 11 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna nuova criticità si è registrata all’interno dell’ Istituto Penitenziario di Ariano Irpino.Questa volta unper protesta, parrebbe a causa dell’ubicazione in una sezione ad egli non gradita, ha datoa materasso e suppellettili.Provvidenziale l’intervento del personale di Polizia Penitenziaria che, non poca difficoltà, è riuscito ad estinguere le fiamme e rimettere in sicurezza il reparto, gli altri detenuti ristretti e lo stessoautore del gesto. Lo rende noto Stefano Sorice, Coordinatore Locale UILPA Polizia Penitenziaria Ariano Irpino: “Continuiamo ad affermare che questo è solo il preludio di una criticità che presto o tardi si concretizzerà materializzandosi in una vera eed a farne le spese saranno solo ed unicamente gli uomini ...

“NESSUNO HA RACCOLTO I NOSTRI GRIDI DI ALLARME SU SITUAZIONE PENITENZIARIA, QUESTE LE CONSEGUENZE” Dopo la grave aggressione contro un poliziotto penitenziario provocata da un detenuto ospite del carc ...Resta alta la tensione nelle carceri della Basilicata, nella Casa circondariale di Matera in particolare, e, ancora una volta, agenti di Polizia Penitenziaria restano contusi. “E’ uno stillicidio cont ...