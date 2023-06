Capire il mondo in guerra e il conflitto in Ucraina Il libro di Cristini

Leggi su formiche

(Di domenica 11 giugno 2023) Riceviamo e pubblichiamo un estratto deldi Greta, analista e reporter di, dal titolo “Geopolitica.ilin” edito da Piemme. Nell’indagare unfra attori geopolitici, siano essi tribù, Stati-nazione, potenze regionali o imperi, la geopolitica non si preoccupa di stabilire chi ha ragione o chi ha torto, ma prova a mettersi nella testa di una parte e dell’altra per comprendere la prospettiva di entrambi. Pensare in termini geopolitici significa non solo spogliarsi delle proprie posizioni ideologiche, ma svestirsi dei propri codici antropologici per immedesimarsi nei panni della collettività da studiare. Si tratta di una prova inevitabilmente imperfetta, perché togliersi di dosso la propria forma mentis e il proprio modo ...