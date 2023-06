Capello a Totti | “Tu | Baggio e Del Piero siete stati dei ’10’ formidabili”

Le parole di Fabiosui tre grandi numeri dieci italiani: "Facevano la differenza e avevano la genialità che invece ora è andata smarrita" Fabio, a Sky Sport, si è così rivolto adurante la sua intervista, elogiando l'ex romanista e anche Del Piero e Baggio. LE PAROLE ...... Premier ad interim della Libia, Alessandro Del Piero e Francesco, leggende del calcio, Fabio ... attore, Alessandro Borghese, chef e conduttore tv, Victoria Cabello, conduttrice tv, Fabio,...... Premier ad interim della Libia, Alessandro Del Piero e Francesco, leggende del calcio, Fabio ... attore, Alessandro Borghese, chef e conduttore tv, Victoria Cabello, conduttrice tv, Fabio,...

Totti: "Siamo stati fortunati ad essere stati allenati da Capello" Siamo la Roma

Fabio Capello, ex tecnico della Juventus, ha elogiato tre dei numeri dieci italiani che si sono messi in luce tra gli anni ’90 e i 2000 Fabio Capello, a Sky Sport, si è così rivolto a Totti durante la ...Le parole di Francesco Totti Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: Come si batte Guardiola “Sinceramente non lo so, non ci ho mai giocato c ...