Caos rifiuti | Gualtieri si scusa coi romani Avanti sul termovalorizzatore

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 giugno 2023) Sulla questione«comincerò a sentirmi tranquillo solo quando avremo raggiunto il nostro obiettivo, ma siamo sulla strada giusta». Lo dice il sindaco di Roma, Roberto, intervenendo alla trasmissione «Mezz'ora in più» di Lucia Annunziata su Rai Tre. «Abbiamo preso la decisione del, ma anche l'altro grande pilastro, la modernizzazione di Ama, sta procedendo, anche se con scossoni e contraccolpi», afferma, evidenziando che «la situazione è in costante miglioramento, anche se negli ultimi giorni in alcune zone della città, e me ne scuso con le romane e i, c'è stata una situazione critica, perché l'azienda ha scoperto che c'erano irregolarità nel modo in cui era stata esternalizzata la manutenzione dei mezzi: in pratica si pagava troppo per fare cose che ...