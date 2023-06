Campionati Italiani di Scherma | Alessio Foconi è campione | fa tris di ori

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 11 giugno 2023) La Spezia – E’ stata un’altra intensa giornata aidi, in svolgimento a La Spezia. Francesca Palumbo esi sono laureati campioni nazionali nel fioretto individuale. Entrambi gli Azzurri sono atleti dell’Aeronautica Militare, che fa bis odierno di medaglie. Nella competizione femminile, Francesca Palumbo ha conquistato una finale decisa all’ultima stoccata, battendo per 15-14 Martina Batini del Centro Sportivo Carabinieri, che ha messo al collo l’argento. Per la Palumbo è il primo titolo in carriera. Sul podio brillano anche le medaglie di bronzo di Olga Rachele Calissi del ClubRoma e di Martina Sinigalia del Centro Sportivo Carabinieri. In semifinale la Calissi era stata fermata sul 15-12 da Batini, mentre Sinigalia s’era vista ...