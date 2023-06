Campi Flegrei | una crosta sempre più fragile

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 giugno 2023) – Nessun pericolo per la popolazione – La grande caldera deiha perso la sua elasticità. O meglio, come dice uno studio italo britannico pubblicato su ‘Communications Earth and Environment’ di Nature , “la caldera flegrea sta attraversando un progressivo passaggio da una fase “elastica” a una “inelastica”. Oggetto della ricerca, una vasta area “a rischio”, costituita da una grande caldera in stato di quiescenza con un diametro di circa 15/18 chilometri, situata nel Golfo di Pozzuoli a ovest della città di Napoli, che ospita migliaia di persone residenti nei diversi comuni che sorgono sul territorio. Il susseguirsi degli episodi di sollevamento degli ultimi decenni ha causato un progressivo indebolimento nelladella caldera, spiegano ricercatori dell’University College London (UCL) e dell’Istituto Nazionale di ...