Campi Flegrei | forte scossa di magnitudo 3 6 con epicentro Montenuovo

I sismografi dell' Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 8,44 di questa mattina una forte scossa con epicentro che i vulcanologi hanno rilevato a est di Montenuovo di magnitudo 3.6 della ...Il titolo dello studio appena pubblicato su Nature mette in allarme: 'Potential for rupture before eruption atcaldera , Southern Italy' ossia 'Potenziale rottura prima dell'eruzione nella caldera dei, Sud Italia'. Parole che per un 'non tecnico', potrebbe far intuire un'eruzione ...È il continuo "miracolo" del sito sommerso di Baia, nel comune di Bacoli, all'interno del Parco Archeologico deiin provincia di Napoli. Un autentico capolavoro dell'antichità classica. ...

Campi Flegrei, lo studio: "Si avvicina la rottura della crosta della caldera" Sky Tg24

Scossa di terremoto oggi a Napoli. Il sisma alle ore 8.44 in zona Campi Flegrei. Secondo i dati Ingv, la magnitudo del terremoto si attesta a 3.6 gradi della scala Richter. NOTIZIA ...Una scossa di terremoto è stata avvertita a Pozzuoli. Il sisma è di magnitudo 3.6: la scossa è stata avvertita anche a Napoli città ...