Campania | scossa di terremoto tra Pozzuoli e Napoli

(Di domenica 11 giugno 2023) La terra torna ancora a tremare. Paura oggi, 11 giugno, in. Una fortediè stata avvertita alle 08:44 dalla popolazione di, con numerose segnalazioni anche da. L'INGV–Osservatorio Vesuviano ha registrato un sisma magnitudo Md 3.6, localizzato a circa 3 km di profondità, con epicentro nell'area dei Campi Flegrei. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. Laè stata preceduta da un lieve sisma magnitudo Md 1.6, verificatosi alle 08:17, ad una profondità di 2 km. L'Ingv sta continuando a monitorare la situazione.

