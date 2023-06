Cambio di residenza a portata di click in tutta Italia

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 11 giugno 2023) Ildida settimane è adiin. Per la prima volta si può presentare domanda online per spostare la propriada un comune all’altro del Paese o per attestare il rimpatrio dall’estero. Per farlo basta accedere direttamente al portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Il nuovo servizio consente ai cittadini maggiorenni registrati all’Anagrafe nazionale di fare richiesta mediante sito web in due casi specifici:modificare laper il trasferimento da un qualsiasi comune a un altro sul territorio nazionale, o di rimpatrio dall’estero per i cittadinini iscritti all’Aire (Anagrafeni residenti all’estero) e cambiare abitazione ...