Calendario Giochi Europei Cracovia 2023 | programma e orari

Leggi su sportface

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilcompleto dei, che si svolgeranno dal 21 giugno al 2 luglio a, in Polonia. Saranno in totale 29 gli sport (19 quelli che andranno in scena anche alle Olimpiadi di Parigi 2024) inseriti nel ricchissimodella manifestazione multisport, che promette grande spettacolo anche in questa nuova edizione. L’Italia sarà al via con un numeroso contingente di atleti, pronti a giocarsi i titoli (per molte discipline valevoli come) ma anche qualche biglietto per Parigi 2024. Per quanto riguarda l’atletica leggera, la manifestazione polacca varrà come Europeo a squadre, in cui l’Italia è inserita nella prima divisione assieme a Polonia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, ...