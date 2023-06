Calciomercato Napoli | due colpi dall’Asia per espandere il brand | i nomi

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilè alla caccia di nuovi, in attesa di capire quale sarà il futuro tecnico del club azzurro. Chi, invece, dirà con ogni probabilità addio è il difensore Kim Min-jae: il Manchester United è pronto a versare l’importo della clausola rescissoria, per cui la dirigenza partenopea vaglia i diversi profili per eventualmente sostituire l’ex Fenerbahce. A fare il punto della situazione è l’edizione online della Gazzetta dello Sport, che conferma duecircolati proprio in queste settimane in orbita azzurra. Torino FC v SSC– Serie A Kim Min-jae of SSCin action during the Serie A football match between Torino FC and SSC. Turin Italy Copyright: xNicolòxCampoxIto e Itakura in orbitaKim ha contribuito in modo sensibile, ovviamente ...