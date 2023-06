Calciomercato Lazio | c’è l’ok di Milik per il trasferimento

(Di domenica 11 giugno 2023), contatti diretti tra Lotito e: l’attaccante ha datoalin biancoceleste Arekè il primo obiettivo deldellaper il ruolo di vice Immobile. Come riferisce Il Messaggero, Lotito ha telefonato al centravanti per sondarne la disponibilità ala Formello incassando un ok di massima. Il Marsiglia parte da una valutazione di 11-12 milioni di euro ma a frenare il patron c’è un altro aspetto, ovvero quello legato alle condizioni fisiche del polacco. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

... Bayern Monaco, Napoli, Benfica, Psg, Feyenoord, Siviglia 2° FASCIA: Inter, Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal 3° FASCIA: Milan,, ...Commenta per primo Lapensa al mercato, anche in prospettiva, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le attenzioni dei biancocelesti sono puntate su Jacopo Fazzini , centrocampista classe 2003 dell'...Ma il nodo è l'ingaggio Occhio Milan, ora latenta il sorpasso su Loftus - Cheek Leggi i commenti: tutte le notizie 11 giugno 2023

Calciomercato Lazio | Luis Alberto in Arabia: offerta schock dagli emirati La Lazio Siamo Noi

Mimmo Berardi è pronto per una avventura in un top club, il calciatore avrebbe già raggiunto l’accordo con la prossima squadra in Serie A.Davide Frattesi rimane il primo obiettivo reale per il centrocampo della Juventus: sul giocatore del Sassuolo c'è grandissima concorrenza ...