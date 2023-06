Calciomercato Juve | doppio colpo azzurro | spunta la riunione

Gianni Infantino (LaPresse) -.itDopo la sconfitta dei nerazzurri, infatti, Infantino ... vorrei ricordare che sei presidente FIFA, ecco perché il tabellone Inter non 'ricapita più' ##...Tanto lavoro da fare per la dirigenza juventina nel corso delle prossime settimane, con una squadra che dovrà subire tanti ritocchi. Non potrebbe essere altrimenti, visto che c'è da cancellare l'...In secondo piano, il solito approfondimento di, col Napoli che sonda la pista Paulo Sousa per il dopo Spalletti e Allegri che riflette sulla ricchissima offerta arrivata nelle scorse ...

Calciomercato Juve, no Rovella: offerto un altro giocatore per Savic Juventus News 24

Il Manchester City è una delle squadre migliori del mondo, allenata da uno dei tecnici più geniali della storia del calcio: Pep Guardiola ... senza citare però la Juve. Ecco le sue parole: "Io vedo ...Dopo i rinnovi di Cuadrado e Alex Sandro con quest'ultimo che probabilmente però lascerà Torino, in casa bianconera si valuta un altro rinnovo che avrebbe del clamoroso. Si tratta di Daniele Rugani ch ...