(Di domenica 11 giugno 2023) Franck, ex centrocampista del Milan, potrebbe lasciare ildopo soltanto una stagione. I blaugrana devono fare cassa

In particolare, nella stagione dei grandi eventi sportivi attesi a partireprossima settimana,... appuntamento irrinunciabile dell'estate italiana di Sky Sport: '- L'Originale' , ...Genoa attivo sulper regalare ad Alberto Gilardino nuove pedine importanti per affrontare la prossima ...per l'ok al prestito obbligazionario 39° Rally della Lanterna dominato...Lo Spezia di Semplici, reducesconfitta di Roma nell'ultima di campionato e capace di conquistare appena 3 vittorie nel 2023 (contro Torino, Inter e Milan), fa la conta degli assenti: ai box ...

Calciomercato – Dalla Spagna: “Il Barcellona mette in vendita Kessié” Pianeta Milan

Dopo la stagione volta al termine, è già tempo di calciomercato e in Serie A spunta fuori il nome di Stephan El Shaarawy.La Roma ripartirà dai suoi giocatori chiave e a questi ci aggiungerà qualche rinforzo di livello per alzare la qualità della squadra. Il giocatore più emblematico per i giallorossi della stagione appe ...