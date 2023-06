Calcio storico fiorentino | gli Azzurri di Santa Croce battono i Bianchi di Santo Spirito e si qualificano per la finale

(Di domenica 11 giugno 2023) Si è giocata ieri sera sotto la pioggia battente la prima semidel tradizionale Torneo di San Giovanni del: si affrontavano glidi, vincitori dell’edizione 2022, e idi. Ad avere la meglio sono stati gliper 7-3, assicurandosi quindi ladel 24 giugno. Partita che è stata preceduta come di consueto da un lungo cerimoniale, con il corteodella Repubblica Fiorentina partito alle 16.45 circa daMaria Novella. Magnifico Messere dell’incontro di ieri è stato Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina: al suo fianco era presente anche Rocco Commisso, ...

FOTO FV, Commisso e la moglie al calcio storico Firenze Viola

Si è giocata ieri sera sotto la pioggia battente la prima semifinale del tradizionale Torneo di San Giovanni del Calcio Storico Fiorentino: si affrontavano gli Azzurri di Santa Croce, vincitori dell'e ...Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, scelto come Magnifico Messere del calcio storico, ha parlato ai media presenti, tra cui Firenzeviola.it: “Dal primo anno che sono arrivato ho sempre guard ...