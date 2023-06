Calcio | Serie A | lo Spezia torna in B 3-1 per il Verona che condanna i liguri

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) A partire dalle 20.45 di questa sera, si è giocato lo spareggio salvezza inA tra lodi Leonardo Semplici e ildi Marco Zaffaroni. A salvarsi sono stati proprio gli scaligeri: 1-3 letale per iti dunque alla retrocessione inB. Ad aprire la gara è stato Faraoni con un gran gol. Poi il pareggio illusorio di Ampadu e subito dopo, la doppietta di Cyril Ngonge. Ma ecco di seguito il racconto del match.A:. IL RACCONTO DEL MATCH IL PRIMO TEMPO A partire forte è subito ile gli scaligeri al 5 la sbloccano. Grande pallone messo in mezzo e a rimorchio da Lazovic che trova Faraoni. Di piattone il giocatore batte Dragowski e non può ...