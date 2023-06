Calcio | Manchester City | ' papà di Maresca è stato trovato sano e salvo'

(Di domenica 11 giugno 2023) Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - Ore di paura per Enzo, collaboratore dello staff di Pep Guardiola al. IlPasquale De Caro, che ha seguito ieri la finale di Champions League con l'Inter allo stadio 'Ataturk' di Istanbul, ha fatto perdere le proprie tracce dopo la partita. Per fortuna l'uomo èri. Lo ha annunciato il club campione d'Europa sui suoi profili social. "Siamo lieti di confermare che Pasquale De Caro è. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso il nostro tweet ieri sera".

... seppure i centrocampisti delfossero più quotati, hanno spesso messo in difficoltà il ... La riflessone porta a credere che nelinglese tutto è esageratamente più grande. Più grande l'...ISTANBUL (TURCHIA) - Nonostante un'ottima partita e le tante occasioni create, l'Inter di Simone Inzaghi si è dovuta arrendere alCity nella finale di Champions League . Tanta delusione dopo una partita giocata bene e risolta dal gol di Rodri , che ha consegnato il trofeo ai Citizens di Guardiola. Tra i ......e la final four di Nations League in fondo mette di fronte quattro tra le top Nazionali del... Newcastle eUnited disposti ad offrirgli la vetrina della Premier League di cui gli ha ...

Champions League: Manchester City campione, Inter battuta 1-0 LE FOTO Agenzia ANSA

Roma, 11 giu. – (Adnkronos) – Ore di paura per Enzo Maresca, collaboratore dello staff di Pep Guardiola al Manchester City. Il papà Pasquale De Caro, che ha seguito ieri la finale di Champions League ...Ricodrate la formazione tipo schierata dagli inglesi nel 2007-2008 prima del cambio di proprietà C'erano anche conoscenze della Serie A ...