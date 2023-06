Calcio | il Verona batte 3-1 lo Spezia nello spareggio e resta in Serie A**

(Di domenica 11 giugno 2023) Reggio Emilia, 11 giu. -(Adnkronos) - IlinA e loretrocede inB. E' questo il responso dellodisputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel quale i veneti si impongono per 3-1. Per i gialloblù a segno Faraoni al 5' e Ngonge con una doppietta al 26' e al 38'. Per i liguri inutile il momentaneo 1-1 di Ampadu al 15'. Al 68' espulsione di Faraoni per fallo di mano in area e rigore per lema Nzola sbaglia e non riesce a riaprire il match.

