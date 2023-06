Calcio | il Verona batte 3-1 lo Spezia nello spareggio e resta in Serie A 2

(Di domenica 11 giugno 2023) (Adnkronos) - Pronti via e dopo cinque minuti losi sblocca: la difesa dellolegge malissimo l'attacco gialloblù, che si incunea in area con Lazovic, il cui cross sul secondo palo trova liberissimo Faraoni, che si sposta il pallone sul destro e calcia a botta sicura,ndo Dragowski incolpevole, complice anche la beffarda deviazione di Ampadu. Il gol a freddo colpisce lo, che entra in uno stato di confusione totale: l'Hellas si inserisce con vigoria nei minuti seguenti, alla caccia del bis, ma la poca precisione costa il raddoppio alla squadra di Zaffaroni. La manovra degli spezzini sembra piuttosto confusa e poco efficace, ma al quarto d'ora anche la fortuna rema dalla parte della squadra di Semplici. Dopo unadi cross in area, Ampadu controlla da fuori l'area di ...

Verona salvo, Spezia in Serie B. E' il verdetto dello spareggio di Reggio Emilia. Al 'Mapei' l'Hellas si impone 3 - 1 restando così nel massimo campionato. Il Verona si salva e resta in Serie A. Nello spareggio salvezza giocato a Reggio Emilia i veneti hanno vinto 3-1. I liguri nella ripresa hanno sbagliato un calcio di rigore con Nzola.

Il Verona giocherà in Serie A per il quinto anno consecutivo. L'Hellas ha infatti vinto per 3-1 lo spareggio contro lo Spezia grazie al gol di Faraoni e alla doppietta di Ngonge. Al posto dei liguri n ...I gialloblù di Zaffaroni battono 3-1 la squadra di Semplici conquistando la permanenza nel massimo campionato: in gol anche Faraoni (poi espulso nel secondo tempo), non basta ai liguri la rete di Ampa ...