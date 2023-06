Calcio | Champions Onana ' Toccato il cuore dei tifosi interisti'

Ore di paura per Enzo Maresca, collaboratore dello staff di Pep Guardiola al Manchester City. Il papà Pasquale De Caro, che ha seguito ieri la finale diLeague con l'Inter allo stadio 'Ataturk' di Istanbul, ha fatto perdere le proprie tracce dopo la partita. Per fortuna l'uomo è stato ritrovato. Lo ha annunciato il club campione d'Europa sui ......di alcun tipo nella prossima stagione e non mettere a rischio la partecipazione alla... Quel parere della Corte (che sarà vincolante per tutti gli Stati membri) potrebbe stravolgere il......vacanza e il mirino puntato verso il riconoscimento individuale massimo per un giocatore di. ... paga l'ennesima annata deludente del club parigino, uscito prematuramente dallae con il ...

Inter in seconda fascia, Napoli testa di serie: come sarà la Champions 2023-24 La Gazzetta dello Sport

Valentí Guardiola, papà del tecnico del Manchester City fresco vincitore della Champions League contro l'Inter, racconta alcuni aneddoti: tutti i dettagli ...Intervistato dopo la vittoria sull'inter valsa la finale di Champions, Pep Guardiola ha parlatoc così del calcio italiano a Sky Sport: "Il problema è che si deve viaggiare. Quando sei sempre a casa ...