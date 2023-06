Caiazzo innamorato della nuora ma era stato respinto Così ha ucciso i coniugi dei due figli davanti ai nipoti

(Di domenica 11 giugno 2023) Èconvalidato dal giudice il fermo di Raffaele, il 44enne fermato per il duplice omicidio commesso giovedì a Sant'Antimo (Napoli) del 29enne Luigi Cammisa e24enne Maria Brigida Pesacane,dei suoi dueAnna e Alfredo e genitori dei suoi quattroni. Nei confronti dell'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.si era costituito ai carabinieri qualche ora dopo il duplice delitto, ed erasottoposto a fermo da parteProcura di Napoli Nord (sostituto AlbertoValle e procuratore Maria Antonietta Troncone). Segui su affaritaliani.it

Così il giorno prima del duplice omicidio c'è stato un chiarimento tra i due fratelli, i rispettivi coniugi, Raffaele- l'omicida - e la moglie di quest'ultimo, durante il quale il 44enne ha ...Il motivo è che Enzo èdi Abisso, una ragazza che per vivere ruba i fiori dalle tombe e ...alla drammaturgia Fabrizio Nardi assistente alle scene Lucia Imperato guide teatrali Sara, ...... rendere il posto in cui viveva migliore di come lo aveva trovato', racconta Luca, uno dei ragazzi che gli è stato più vicino. Chi lo ha conosciuto parla di lui come di 'un uomo...

Duplice omicidio Sant'Antimo, la verità: il suocero era innamorato della nuora Affaritaliani.it

Raffaele Caiazzo si era innamorato della moglie del figlio, uccisa come il marito della figlia davanti ai figli di 2 e 4 anni ...Dopo aver visto il corpo crivellato di colpi del cognato Luigi Cammisa, sospettando che potesse accadere qualcosa di simile anche alla moglie Maria Brigida, ha fatto di tutto ...