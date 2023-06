Cagliari | Ranieri | «Vogliamo la Serie A I 60mila di stasera uno stimolo»

In un San Nicola da record (oltre 60 mila spettatori presenti), il Bari di Mignani riceve la visita deldinel match valido per il ritorno della finale playoff di Serie B . All'...Allenatore: Michele Mignani(4 - 5 - 1): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Di ... Allenatore: ClaudioIn caso di parità dopo i tempi regolamentari non sono previsti i tempi ...(4 - 3 - 3): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Lella, Makoumbou, Deiola; Luvumbo, Lapadula, Di Pardo. Allenatore :

Tutto pronto per il ritorno della finale playoff di Serie B. Appuntamento alle 20.30 al San Nicola, dove Bari e Cagliari si affronteranno per la promozione in Serie A, dopo l'1-1 ...Diramate le formazioni ufficiali per la finale dei playoff di B tra Bari e Cagliari. Nandez viene sostituito dal giovane Lella.