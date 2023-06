Cagliari | Ranieri | “Siamo riusciti nell’impresa Futuro qui? Vi dico”

(Di domenica 11 giugno 2023) In casaa parlare ci ha pensato mister Claudio. Il tecnico dei sardi subito dopo la gara contro il Bari, ha parlato della prestazione dei suoi uomini e ha commentato la promozione in Serie A. Questa sera infatti, nella sfida di ritorno contro i Galletti al San Nicola, i rossoblù sonoa imporsi per 0-1 e al 93esimo grazie alla rete di Pavoletti che ha dunque condannato i pugliesi a rimanere in Serie B. Lo 0-0 avrebbe regalato la massima serie agli uomini di Michele Mignani ma il gol del bombertano ha chiuso definitivamente il discorso., tecnico del, nel post partita ha voluto descrivere le proprie emozioni a caldo e ha parlato anche del suo possibilein terra sarda., ...

Posta in palio decisamente alta, ilobbligato a vincere è partito col piede pigiato sull'acceleratore sotto lo sguardo attento di Claudio, che ha preso i rossoblù al dodicesimo posto ...Iltorna in Serie A e per le vie del capoluogo sardo scatta la festa per la promozione in massima serie - VIDEO Ildi Claudioè ufficialmente tornato in Serie A dopo il successo per 1 - 0 al San Nicola firmato da un gol di Pavoletti. #, festeggiamenti in città dopo la promozione dalla #...Commenta per primo Dopo la promozione in Serie A del suo, Claudioha parlato a SkySport : ' Il dubbio di venire aera sul non riuscire nell'impresa. Tornare qua e non farcela sarebbe stata una sconfitta enorme.mi ha ...

Da Cagliari a Cagliari, la nuova impresa di Ranieri: "Ho scelto di non essere egoista" GianlucaDiMarzio.com

Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport dopo la vittoria sul Bari e la matematica promozione in Serie A: “Momento indescrivibile. Era impossibile sogn ...Le parole dell’attaccante rossoblù, capocannoniere del campionato e dei playoff, ai microfoni di Dazn “Ranieri con noi ha fatto qualcosa di incredibile, ci ha fatto diventare una famiglia. Con me si è ...