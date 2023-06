Cagliari | Pavoletti | «Mi sentivo che stasera avrei segnato Vi svelo che…»

(Di domenica 11 giugno 2023) Leonardo, attaccante del, ha parlato dopo la vittoria sul Bari nella finale di ritorno dei playoff di Serie B Leonardo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di Bari. LE PAROLE – «Pochi minuti nelle gambe lo dite voi (ride ndr). Sapete quanto tengo a questa squadra. Siamo stati fanstastici tutto l’anno, ci siamo arrivati per il merito di tutti. Questo il merito della promozione. Il calcio è questo, un anno perdi ed uno vinci. Siamo stati sul pezzo e ce la godiamo. Negli ultimi minuti perdi tutto, ordine e schemi ma io me lodi fare gol, me lo dicevano» CONTINUA SUNEWS24

Commenta per primo Ilha guadagnato la promozione in Serie A in maniera inaspettata, all'ultimo minuto sul campo del Bari al quale bastava il pareggio: il gol di, come è possibile vedere nel video del ...E invece, il guizzo diha cambiato le sorti, ha rimescolato le carte e portato alla ... Il suoavrebbe dovuto dominare il campionato ma con Liverani il feeling non c'è. In 18 giornate ...Subito dopo il triplice fischio finale dell'arbitro Guida, aè esplosa la festa per la promozione in Serie A, giunta quasi inaspettata ormai, grazie a un gol in pieno recupero di. Sono già migliaia i tifosi rossoblù che hanno raggiunto il ...

Segui con noi la diretta testuale del match Bari-Cagliari, gara di ritorno della Finale playoff di Serie B 2022/2023. LA CRONACA DEL MATCH 37' OCCASIONE CAGLIARI: Super… Leggi ...I rossoblù si impongono al San Nicola dopo l'1-1 dell'andata grazie ad un gol nel recupero del centravanti azzurro ...