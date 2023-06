Cagliari | Lapadula | «Un momento che ho sognato Ranieri? Ci ha fatto diventare una famiglia»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 giugno 2023) Gianluca, attaccante del, ha parlato dopo il successo dei rossoblù a Bari e la conquista della promozione Gianluca, attaccante del, ha parlato a Sky Sport dopo la promozione in Serie A. LE PAROLE – «E’ indescrivibile, hoquesto. E’ qualcosa di straordinario che ci siamo meritati per ciò che abbiamodurante l’anno. Me lo sono portato dentro, è un sogno che si realizza per tutti.? Il mister al di la del calcio è una persona conosciuta in tutto il mondo per il suo rispetto ed i suoi successi, ci hauna. Questo è l’emblema di. E’ unstupendo ma i momenti più ...