Cagliari in Serie A | per le vie della città scatta la festa promozione – VIDEO

(Di domenica 11 giugno 2023) Iltorna inA e per le vie del capoluogo sardolaper lain massimaIldi Claudio Ranieri è ufficialmente tornato inA dopo il successo per 1-0 al San Nicola firmato da un gol di Pavoletti. #, festeggiamenti indopo ladalla #B alla #A pic.twitter.com/bs5qwFwRzP — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) June 11, 2023 Per le vie del capoluogo sardo è immediatamente partita lacon migliaia di persone che si sono riversate in Piazza Yenne.

Leonardo Pavoletti, attaccante del, ha parlato dopo la vittoria sul Bari nella finale di ritorno dei playoff diB Leonardo Pavoletti, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di Bari. LE PAROLE - "Pochi minuti nelle gambe lo dite voi (ride ndr). Sapete quanto tengo a ...Pioggia di elogi per il tecnico romano anche dai tifosi neutrali: l'impresa delesalta la figura dell'uomo che ha scritto la storia con la ...Al triplice fischio, quando al San Nicola porta di nuovo ilinA vincendo la finale playoff contro il Bari, Ranieri scoppia in lacrime, sciolto nell'abbraccio del sanitario dei sardi. ...

Bari, ecco dove vedere la partita sui maxischermo in città e in provincia di Daniele Leuzzi Non sarà replicata la proiezione collettiva in piazza Prefettura: per… Leggi ...È terminata questa sera la stagione calcistica 2022-23 in Serie A e B.Il massimo campionato ha proposto un inedito spareggio salvezza, ...