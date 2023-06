Cagliari in Serie A | Pavoletti | “Ranieri è un grande | ci ha cambiati”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 giugno 2023) “Sono felice per la rete segnata e per la promozione. Sono contento anche per misterche da quando è arrivato aci ha totalmente. Lui è un“. Questa la reazione a caldo di Leonardo, ai microfoni di Sky, dopo il gol al 94? contro il Bari che vale la promozione inA del. “Gioia indescrivibile. Ci abbiamo creduto e avevo sognato questo momento. Abbiamo vissuto qualcosa di straordinario e per noi è una grandissima soddisfazione”, ha detto invece il capocannoniere stagionale Gianluca Lapadula. E sull’apporto del tecnico testaccino: “lo conosciamo tutti. Ci ha fatto diventare una famiglia”. SportFace.