Cagliari in Serie A | l’ex Pavoletti affonda il Bari | i De Laurentiis si tengono pure il Napoli

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilritorna inA, alla squadra di Mignani basta un pareggio, ma al 93? è arrivato il gol di. Sembrava oramai tutto fatto per il ritorno delinA, ma al 93? il gol di, appena entrato, è riuscito a strappare la promozione dei sardi. Un gol del giocatore exche arriva da attante vero, da un cross è riuscito a beffare il giocatore in marcatura ed ha piazzato il colpo vincente per la vittoria e la promozioniA. Qualcosa di veramente clamoroso quello che è accaduto allo stadio San Nicola di, con la squadra di casa in pieno controllo per tutto il secondo tempo. Poi la decisione di Ranieri, in campoper l’assalto finale. La mossa della disperazione che ha ...

Cagliari promosso in Serie A dopo un anno di assenza: beffa Bari, trionfo Ranieri Il Cagliari di Claudio Ranieri torna in Serie A dopo un solo anno di assenza.