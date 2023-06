Cagliari in Serie A | la festa dei tifosi alla Fiera VIDEO

Continua ATALANTA (5ª nel 2022/2023) BOLOGNA (9ª nel 2022/2023)(vincitore dei playoff diB nel 2022/2023) EMPOLI (14° nel 2022/2023) FIORENTINA (8ª nel 2022/2023) FROSINONE (1° in ...Gol di Pavoletti al 94' Iltorna inA, a dodici mesi di distanza dall'amara retrocessione della scorsa stagione. Dopo il pareggio per 1 - 1 di giovedì scorso in casa, i sardi si impongono per 1 - 0 al 'San Nicola'...Ilritorna inA e lo fa al 94' con un gol al volo di Leonardo Pavoletti che in pieno recupero ribalta le sorti della finale playoff diB e impedisce al Bari il doppio salto dopo la ...

Bari-Cagliari, 0-1, Pavoletti regala la serie A ai sardi nel recupero Sky Sport

Gli scaligeri condannano lo Spezia alla B. Colpo dei sardi a Bari Il Cosenza ora conosce tutti gli avversari della prossima stagione. Saluta la Serie B il Cagliari, che vincendo 0-1 a Bari in pieno re ...Questi i verdetti con l'incredibile beffa subita dal Bari al 94', dopo aver anche colpito una traversa per chiudere i giochi.