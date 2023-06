Cagliari | Deiola | «Era destino vincere qua | non ho mai smesso di crederci»

(Di domenica 11 giugno 2023) Alessandro, centrocampista del, ha parlato dopo aver raggiunto la promozione in Serie A con i rossoblù Alessandro, centrocampista del, ha parlato dopo la vittoria di Bari ai microfoni di Sky Sport. LE PAROLE – «Eraqua, non riesco neanche ad immaginare e a rendermi conto di cosa succede. L’emozione è troppo forte, abbiamo reso orgogloso un popopo ed una terra. Non ho maidi, mai».

Mignani(4 - 3 - 3): Radunovic; Zappa, Dossena (82' Barreca), Obert, Azzi (83' Viola); Makoumbou,, Di Pardo; Lella, Lapadula, Luvumbo. A disp: Aresti, Ciocci, Goldaniga, Mancosu, Rog, ...Mignani(4 - 5 - 1): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Di Pardo,, Makoumbou, Lella, Luvumbo; Lapadula.. All. Ranieri vedi anche Il Genoa torna in Serie A: col 2 - 1 sull'...(4 - 5 - 1): Radunovic 6; Zappa 6, Dossena 6, Obert 6, Azzi 5.5; Di Pardo 6 (68 Mancosu 6),6, Makoumbou 6, Lella 6 (68 Prelec 6), Luvumbo 6.5 (89 Pavoletti 8); Lapadula 5.5. A ...

Cagliari, Deiola: "L'andata non conta, sapevamo che la A si giocasse al San Nicola" TUTTO mercato WEB

Il Cagliari ritorna in Serie A dopo un solo anno di assenza grazie ad un gol di Pavoletti. Claudio Ranieri vince la sua personale scommessa e compie l'ennesima impresa. Grande delusione in casa Bari c ...