Buon compleanno a… Kai Havertz

(Di domenica 11 giugno 2023) Oggi Kaicompie 24 anni. Come ogni giocatore del Chelsea, ha trascorso un’annata deludente, che ha rappresentato un ridimensionamento forte per un club che solo due anni fa alzava la Champions League proprio grazie a un suo gol. E che, ancora col contributo decisivo del giovane talento tedesco, diventava campione del mondo. Il calcio va sempre più veloce e confermarsi ad alti livelli diventa ogni giorno più difficile. Fondamentale per risalire è non nascondersi dietro le giustificazioni di comodo, anche se per i calciatori non è semplice comunicare esattamente il loro pensiero, si pesano le virgole e i sospiri neanche ogni loro dichiarazione fosse una questione di Stato. Ma, in questo mondo, ci sa stare con una sua leggerezza. Non che sia distaccato, ma sa dare il giusto peso alle cose, dopo avere attraversato come tanti il momento ...