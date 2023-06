Bruxelles | 29enne italiana morta in un incendio

Leggi su italiasera

(Di domenica 11 giugno 2023) (Adnkronos) – Una donnaa Etterbeek, vicino, in unche nella notte di sabato ha devastato la casa in cui viveva. Si tratta di Anna Tuzzato, originaria di Fiesso d’Artico (Venezia), riferisce La Nuova Venezia. La donna, di 29 anni, è rimasta vittima del fumo provocato dall’, illeso il suo coinquilino. Secondo le autorità locali l’sarebbe di origine accidentale. “E’ una notizia che ci riempie di tristezza. Il Veneto perde una giovane professionista, che aveva da poco iniziato un percorso lavorativo come responsabile della comunicazione, a, di un’organizzazione che si occupa di agricoltura biologica. Una tragedia che ricorda, purtroppo, la storia di altri due ragazzi, Gloria e Marco, che hanno perso la ...