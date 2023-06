Brozovic regala conferme e un dubbio in Manchester City-Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 11 giugno 2023) Marcelogioca(1-0) con la fascia da capitano, guidando i compagni di squadra in ogni zona del campo. Una partita che riassume perfettamente il peso del croato nella squadra di Inzaghi. CRITICHE MUTE – Tra le tante cose per cui verrà ricordata la stagione 2022/23 dell’c’è anche la considerazione di Marcelo. Perché questa è la stagione in cui, complici anche gli infortuni, il croato viene considerato non più imprescindibile all’no di questa squadra. Finendo al centro di possibili scambi di mercato sin dai primi mesi. Tuttavia non sappiamo sedi ieri, finale di Champions League 2022/23, sarà l’ultima diin nerazzurro. ...