Brenta | sorpresi dall' apertura chiuse del fiume | salvati tre 16enni

(Di domenica 11 giugno 2023) Sono statidai vigili del fuoco con l'elicottero tre ragazziche oggi hanno rischiato di essere trascinati viaa corrente deldellesul, a Stra (Venezia). I tre amici stavano camminando su alcuni massi affioranti nel centro del greto del, quando la portata d'acqua è salita improvvisamente, costringendoli ad aggrapparsi agli scogli per non essere trascinati via.Scattato l’allarme Sul posto è giunto l'elicottero drago 154 dei vigili del fuoco. Un elisoccorritore si è calato in acqua con il verricello e dopo aver imbragato i tre ragazzi, li ha issati uno alla volta a bordo del velivolo, e portati a terra.