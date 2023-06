Brembo | eccellenza italiana alla 24 Ore di Le Mans

(Di domenica 11 giugno 2023) Allo stand, il direttore marketing Mauro Piccoli illustra l'impianto frenante delle Hypercar LMh e LMDh. Pinza "aperta" per una circolazione dell'aria ottimale e dischi in carbonio per la ...

... come può essere quello di una supercar stradale e si conclude con la spiegazione dei brake by wire e del...Un secolo dell'endurance più famoso e prestigioso al mondo che viene festeggiato con il ritorno di Ferrari che ricorda quanto di italiano ci sia in questa gara. Per l'occasione,italiana, è partner dell'evento Sessantadue vetture al via, suddivise in quattro classi, parteciperanno alla 100° edizione della storica 24 Ore di Le Mans in programma il 10 e 11 ..."Questa mostra - ha chiarito - conferma il ruolo di rilievo di Campari comeitaliana ... prendono parte all'esposizione anche altri rossi simbolo del Made in Italy: Artemide,, Driade, ...

Cento anni di Le Mans: tra storia e futuro tutto italiano Il Sole 24 ORE

Sarà la star del basket NBA e punta di diamante del L.A.Laker, LeBron James, a sventolare la bandiera verde che darà ufficialmente il via all’edizione numero 100 della 24 di Le Mans, 4° appuntamento d ...Sessantadue vetture al via, suddivise in quattro classi, parteciperanno alla 100° edizione della storica 24 Ore di Le Mans in programma il 10 e 11 giugno 2023. Per l'occasione Brembo, eccellenza itali ...