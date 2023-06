Braveheart | Mel Gibson cuore impavido per un grande film

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023)Rete 4 ore 21.15 con Mel, Sophie Marceau e Patrick Mc Goohan. Regia di Mel. Produzione USA 1995. Durata: 3 ore LA TRAMA Nella Scozia del 1400 il guerriero William Wallace conduce una guerra senza quartiere contro le truppe d'occupazione inglese che anni prima sterminarono la sua famiglia. Alla fine Wallace è catturato e ucciso. Ma intanto la sua ribellione s'è allargata. Il legittimo sovrano scozzese Robert The Bruce sconfigge in battaglia l'esercito del re Edoardo Plantageneto e libera il suo paese. PERCHE' VEDERLO Perché Meli grandi spettacoli li sa allestire (difatti in seguito ci darà "La passione di Cristo" e "Apocalypto"). Questa rimane comunque la sua prova migliore. Difatti laureata coll'Oscar.