Braveheart | il discorso sulla libertà | il testo completo VIDEO

(Di domenica 11 giugno 2023)– Cuore impavido, film storico di Mel Gibson sulle ribellioni scozzesi contro il potere della corona inglese nel Medioevo, è conosciuto per il, tra i più citati monologhi della storia del cinema. William Wallace, scozzese di origine plebea, dopo l’omicidio della moglie da parte di un signorotto inglese, decide di darsi alla macchia e fomentare ribellioni contro i potentati britannici. Con lui, all’inizio, solo un piccolo gruppo di uomini umili, In breve, il nome di Wallace assume contorni da leggenda, e diventa sinonimo di eroe. Pochi ne conoscono davvero l’aspetto, e quando l’esercito scozzese, con a capo i nobili, sta per intavolare una trattativa di pace con la corona, sul campo di battaglia compare proprio Wallace, a capo del suo manipolo di combattenti: nessuno, però, crede ...

...è stato girato quasi interamente in Irlanda ad un certo punto della narrazione, Wallace spinge i propri uomini alla battaglia con questo: "Certo, chi combatte può morire chi ...Poi si è messo a leggere il monologo di- cuore impavido e se ne è andato ". Ryan, rispondendo alle domande sulla scelta di far leggere ilin cui Mel Gibson ricorda che gli ...Siamo pieni di esempi, di guerrieri del passato su cavalli enormi e muscolosi: daldi Mel Gibson inpronunciato su un purosangue bianco, allo stallone nero su cui il Gladiatore ...

Braveheart – Cuore impavido: curiosità sul kolossal di e con Mel Gibson SuperGuidaTV

Braveheart – Cuore impavido è uno di quei film che non ci si stancherebbe mai di guardare. Anche all’ennesimo passaggio in tv, le gesta eroiche (seppur romanzate) di William Wallace, costituiscono un ...La regista di Barbie, Greta Gerwig, ha svelato che Ryan Gosling ha ideato una sorpresa inaspettata quando non ha potuto partecipare al pigiama party organizzato per il cast del film.