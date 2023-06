Brasile | San Paolo | folla assalta un' auto nel regno dello spaccio

(Di domenica 11 giugno 2023) Poteva essere perfettamente una scena di "The Walking Dead" ma è successo invece sabato nella metropoli brasiliana di San. Secondo quanto mostrano diversi video diffusi sui social, un uomo alla ...

Secondo quanto denunciano le organizzazioni di quest'area di Paolo, nei primi quattro mesi dell'anno si è registrato un caso di furto o rapina ogni 20 minuti e nella zona predomina la paura e la ...

Poteva essere perfettamente una scena di "The Walking Dead" ma è successo invece sabato nella metropoli brasiliana di San Paolo. (ANSA) ...E' polemica intorno alla decisione di Emanuele Filiberto di Savoia di abdicare in favore della figlia Vittoria non tanto sul titolo di regina d’Italia quanto piuttosto su quello di "Marchesa d’Ivrea e ...