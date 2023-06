(Di domenica 11 giugno 2023) Ariedo, ex dirigente del, ha parlato al 'QS' del licenziamento di Paolodalla direzione tecnica del club rossonero

Quarto, a oltre un minuto, Alessandro Tonelli , staccato dai primi tre sulla salita del, ... Dopo l'uscita dal tunnel, il percorso prevederebbe la Croix de Coeur , ma la discesa delcolle ...Mi ricordo diche venne a Kiev per convincermi a firmare per il Milan e mi regalò la maglia ... noi volevamo vincere insieme e facevamo di tutto per riuscirci, lavorando. Il gruppo è la ...Quarto, a oltre un minuto, Alessandro Tonelli , staccato dai primi tre sulla salita del, ... Dopo l'uscita dal tunnel, il percorso prevederebbe la Croix de Coeur , ma la discesa delcolle ...

Braida duro: “Maldini via dal Milan: la storia è stata calpestata” Pianeta Milan

Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan che concluderà la sua esperienza con la Cremonese al termine di questa stagione, è stato intervistato al QS e si è ...El Ciclón empató 0-0 con el club chileno en el estadio Nuevo Gasómetro, por la fecha 5 del certamen continental. Así, quedó tres puntos por debajo del segundo, el propio Palestino, a una fecha del cie ...