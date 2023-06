Ilprima dell'abbandono di Gianni Ippoliti . La "spiegazione" di Tiberio Timperi su Instagram . Lo sbuffo di Timperi che ha innervosito Ippoliti. Mentre leggeva una notizia sulla ...Unin cui l'ex premier non ha rinunciato a richiedere l'aiuto del pubblico. 'Dovete applaudire più forte e farvi sentire. Dovete venire alla nostra iniziativa del 17 giugno', le ...'Tiberio, vedo che sbuffi'. 'Facciamo i conti dopo'. Iltra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi è andato in scena durante Uno mattina in famiglia, in diretta su Rai1. Ippoliti durante la sua rassegna stampa 'rosa' ha notato il gesto di ...

Botta e risposta tra Conte e Bruno Vespa: Mi vuole dare del filo-putiniano La7

Botta e risposta in diretta su Rai1, a Unomattina in famiglia, tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti che ha interrotto la rassegna stampa e ha lasciato lo studio, dopo aver notato che il conduttore sb ...Gianni Ippoliti ha abbandonato la rassegna stampa in diretta su UnoMattina in polemica con il conduttore della trasmissione Tiberio Timperi ...