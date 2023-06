Bomba carta davanti a caserma carabinieri nel Cagliaritano

Unaè stata fatta esplodere nel cuore della notte davanti alla caserma dei carabinieri di Decimomannu, paese a una ventina di chilometri da Cagliari. L'ordigno è esploso intorno alle 4, ...... con estratti, caffetteria, unadelle uova e un intero menu degustazione per la colazione all'... dove spunta l'ormai celebreripiena . Si parte con gli sfizi (tra gli 8 e i 10 ) tra cui i ...Indagini in corso da parte dei carabinieri a Montesilvano per l'esplosione di unache è stata posizionata dentro a una cassetta postale di un condominio di via Verrotti. La deflagrazione dell'ordigno rudimentale, avvenuta l'altra notte, ha causato lievi danni alla ...

Attentato nella notte alla caserma dei carabinieri di Decimomannu: esplode una bomba carta L'Unione Sarda.it

Una bomba carta è stata fatta esplodere all’alba di oggi, domenica 11 giugno, davanti alla caserma dei Carabinieri di Decimomannu, in provincia di Cagliari: sono stati registrati pochi danni, sono in ...Verso le 3 una bomba carta è stata fatta esplodere nella caserma dei carabinieri. La deflagrazione ha distrutto il portone d'ingresso dell'edificio. I danni all'interno sono invece lievi. Si seguono d ...