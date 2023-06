(Di domenica 11 giugno 2023) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #berlusconi #sanraffaele #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

A quanto si apprende, nessunè previsto per la giornata di oggi.A quanto si apprende nessunè previsto per la giornata di oggi. Anziana cade nella casa di riposo e viene medicata con piselli surgelati: muore in ospedale dopo 9 giorni di agonia L'...A quanto si apprende, nessunè previsto per la giornata di oggi'. A riportarlo è l' Adnkronos .

Bollettino medico: "Nessun problema al cuore o respiratorio". Bruni: "Reciterà l'Angelus in privato" - Il Papa su Twitter: "Il futuro dell'umanità passa dalla fraternità" - Il Papa su Twitter: "Il futuro dell'umanità passa dalla fraternità" RaiNews

Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato nel reparto di degenza ordinaria all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per ...Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì 9 giugno all’ospedale San Raffaele di ...