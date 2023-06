Blanca | le anticipazioni trama e cast della terza puntata in replica su Rai 1

(Di domenica 11 giugno 2023) , 11 giugno Questa sera, domenica 11 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inladi, serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio. La serie verrà trasmessa ogni domenica in prima serata e vede come protagonista Maria Chiara Giannetta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nell’episodio di oggi, intitolato “Io ballo da sola”, proprio quandocerca di convincersi che non le importa di Liguori, avendo scoperto la sua relazione con la giornalista Marinella, il figlio di lei scompare. Il commissario Bacigalupo pensa a un allontanamento volontario, ma ...

Sei Sorelle: Cristobal andrà in guerrae Donna Dolores stanno cercando di convincere Rodolfo a non partire per il Marocco. Le due scopriranno molto presto che anche Cristobal ha ...2 con Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno: foto edella trama- episodio 3 - Io ballo da sola Proprio quandocerca di convincersi che non le importa di Liguori, avendo ...Ecco ledelle trame della settimana dal 12 al 16 giugno. Tutti gli episodi trasmessi ...giugno Francisca decide di andare alla festa rovinando del tutto il rapporto con la sorella. ...

Blanca, anticipazioni terza puntata, domenica 11 giugno su Rai 1 TvDaily

TV / Chi è Nello Buongiorno, il cantante ospite a Domenica In TV / Chi è James Casella, chirurgo e figlio di Giucas ospite a Domenica In TV / Chi è Stella, la moglie di Maurizio Vandelli ospite a ...Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 12 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Rosalia interviene per impedire che Adela si rovini ...