Blanca 2 | quando esce la seconda stagione?

(Di domenica 11 giugno 2023)2 andrà in onda su Rai1 nell’inverno 2024. C’è attesa per l’uscita delladella serie con Maria Chiara Giannetta per il fatto che stanno andando in onda le repliche della prima. La scelta della tv di Stato è dettata proprio dalla voglia di riaccendere l’attenzione del pubblico. La Lux Vide ha parlato della fine delle riprese delladella serie lo scorso 9 maggio. La casa di produzione ha promesso “colpi di scena, novità e grandi conferme a partire dal cast” scaldando le curiosità del pubblico. Ci saranno infatti oltre a Maria Chiara Giannetta anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon inoltre tornerà anche “la star a quattro zampe” Linneo. Al momento non c’è una data precisa per l’uscita della...

...di stare lontano " e poi parlerà faccia a faccia con la ragazza di cui si è occupata sin da... Anticipazioni Sei Sorelle: Cristobal andrà in guerrae Donna Dolores stanno cercando di ...2 con Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno: foto e anticipazioni della trama- episodio 3 - Io ballo da sola Propriocerca di convincersi che non le importa di Liguori, avendo ...siamo entrati in studio il momento era un po' delicato e lui si è messo al lavoro in punta ... Oltre a questo album nei mesi scorsi avete realizzato anche la colonna sonora della serie ''. ...

Blanca 2, quando inizia, trama, cast e anticipazioni sulla seconda stagione della fiction con Maria Chiara Canale Dieci

Blanca 2 andrà in onda su Rai1 nell’inverno 2024. C’è attesa per l’uscita della seconda stagione della serie con Maria Chiara Giannetta per il fatto che stanno andando in onda le repliche della prima ...Quando iniziano le riprese di Don Matteo 14, chi ci sarà nel cast, Raoul Bova torna sul set a Spoleto. Don Matteo 14 quando iniziano le riprese ...