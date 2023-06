Black Desert Online si espande con Land of the Morning Light

(Di domenica 11 giugno 2023) Pearl Abyss, lo sviluppatore ed editore coreano, ha emozionato i fan dirilasciando un esclusivo trailer durante il Summer Game Fest. Il trailer introduceof the, la più grande espansione del 2023 per il gioco, riveo il formidabile boss serpentino, Imoogi. Questa nuova espansione trasporterà i giocatori in un’ampia regione ispirata all’era Joseon medievale coreana, in cui affronteranno una serie di boss mitici basati sul folklore coreano. Nuova espansione perImoogi, il potente boss della Terra della Luce del Mattino, è caratterizzato da zanne spaventose e un ruggito da brividi. Sarà disponibile dopo il lancio dell’espansione e i giocatori potranno ...

Black Desert Land of the Morning Light: una nuova regione da esplorare Everyeye Videogiochi

Lo sviluppatore ed editore coreano Pearl Abyss ha rilasciato oggi un esclusivo trailer del Summer Game Fest per Land of the Morning Light, la più grande ...Il nuovo contenuto aggiuntivo del gioco di massa di Pearl Abyss ci porta in una regione ispirata all'era Joseon della Corea medievale.